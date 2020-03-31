На подлодке ВМС Нидерландов произошла вспышка коронавируса
31.03.2020, 20:08, Новости дня
Подводная лодка ВМС Нидерландов прервала боевое дежурство в Северном море в связи с массовым заболеванием моряков на ее борту коронавирусом, информирует Dutch News.
По данным минобороны, субмарина Dolfijn находилась у берегов Шотландии, когда 15 членов экипажа почувствовали недомогание. У них поднялась температура, появился кашель, передает РИА «Новости».
После проведения тестов выяснилось, что восемь моряков заражены коронавирусом или уже переболели им. Подлодка направилась на базу в порту Ден-Хелдер в провинции Северная Голландия, после возвращения все 58 человек будут помещены в карантин.
В Нидерландах выявлены более 12,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Умерли более 1 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в Литве заразились коронавирусом два десятка военнослужащих международного батальона НАТО. Двое зараженных – граждане Нидерландов.
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