 

Генсек ООН назвал коронавирус самым тяжелым кризисом со времен Второй мировой войны

31.03.2020, 20:08, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мировой кризис из-за коронавируса является наиболее тяжелым со времен Второй мировой войны.

По его словам, с одной стороны речь идет о болезни, угрожающей всем в мире, с другой стороны – об экономических последствиях, «которые вызовут рецессию, какой, наверное, не видели в недавнем пошлом», передает РИА «Новости».

Гуттереш отметил, что вызванный коронавирусом кризис может углубить нестабильность и привести к активизации конфликтов.

«Это дает нам право полагать, что это, действительно, наиболее сложный кризис из тех, с которыми нам приходилось сталкиваться со времен Второй мировой войны», – сказал генсек ООН.

На прошлой неделе Гутерреш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с угрозой коронавируса в развивающихся странах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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