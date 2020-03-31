Мнение: Видео дореволюционной России, присвоение Февраля большевиками и зачем нужен бизнес

31.03.2020, 20:06, Разное

1. От дореволюционной России сохранилось на удивление много кинохроники (см. заглавное видео). На ней записана и жизнь царской семьи, и крестьян, и армейские учения, и выступления спортсменов, и работа промышленных предприятий. Страна выглядит довольно продвинутой для своего времени:

https://olegmakarenko.ru/1809302.html?thread=734177686#t734177686

Один из известнейших дореволюционных фильмов о России был снят в 1908 году и называется «Москва в снежном убранстве»:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Москва_в_снежном_убранстве

Москва надолго застыла именно в таком виде. Лишь спустя полвека, к 1950-м годам, большевики частично перестроили центр города и создали знакомый нам образ иной, советской Москвы.

2. В прошлом обсуждении читатели привели целый ряд советских источников, в которых заслуга в свержении монархии была приписана большевикам:

https://olegmakarenko.ru/1810547.html?thread=734588787#t734588787





https://olegmakarenko.ru/1809907.html?thread=734457843#t734457843

Если почитать современных коммунистов, складывается впечатление, что Ленин — это спаситель России, был ярым патриотом Российской Империи, а власть взял только потому, что надо же было кому-то наводить наводить порядок после свержения царя плохими революционерами. Как видите, советские источники такую точку зрения на 1917 год не разделяют.

3. К вопросу о том, зачем нужен бизнес:

https://9gag.com/gag/am5wrZ2

В итальянском госпитале закончились клапаны для отделения реанимации. Местный бизнес доставил в госпиталь 3D-принтер, заново спроектировал и произвёл клапаны всего за несколько часов.

В момент, когда мы это пишем, 10 пациентов дышат с помощью машины, в которой используется напечатанный на 3D-принтере клапан.

А вот фотографии этих самых клапанов:

https://9gag.com/gag/ag5wYEg

У нас до Революции тоже были сильно развиты традиции гражданского общества. Купцы и промышленники активно поддерживали больницы, университеты и прочие «непрофильные» для их основного бизнеса учреждения. Сейчас такие традиции восстанавливаются.