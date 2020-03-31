И всё-таки… Можно ли повторно заразиться коронавирусом?

31.03.2020, 20:03, Новости дня

Карантинная неделя в разгаре, из новостных сводок мы регулярно узнаем о новых заболевших, вопросов о covid-19 становится всё больше. Правда ли, что даже если ты уже преодолел это заболевание, есть вероятность заразиться им снова? Разбираемся в вопросе реинфекции коронавирусом в нашем материале.

Число случаев заражения новым коронавирусом по официальным данным составляет свыше 800 000, патоген продолжает распространяться по всему миру. Однако, последние данные также показывают, что более 172 тысяч человек уже выздоровели. Известно, что люди, переболевшие коронавирусом вырабатывают в своем организме антитела, но остается по-прежнему неясным, сколько будет длиться такая защита. Как оказалось, факт выздоровления не гарантирует, что человек в будущем не будет подвергнут риску заражения заболеванием.

С чего все началось

В конце февраля появились сообщения о том, что в Китае часть пациентов повторно заразились коронавирусом после того, как их выписали из больницы. Повторный положительный тест на коронавирус получили более 100 человек. Эта новость породила сомнения по поводу того, что к коронавирусу может вырабатываться иммунитет. Такое положение дел означало бы, что до тех пор, пока у нас не будет эффективной вакцины, мы все можем испытывать повторяющиеся циклы инфекции.

Отчего это могло случиться?

Причиной повторного выявления инфекции в Китае могла стать перегруженная система здравоохранения. Больницы не были готовы к такому потоку больных и врачи были вынуждены выписывать людей, которые, возможно, еще не полностью выздоровели, чтобы освободить места для вновь инфицированных пациентов. Соответственно, люди, получившие снова положительный тест на коронавирус могли еще не полностью оправиться от заболевания.

Кроме того, в феврале Ван Чэнь, директор государственной Китайской академии медицинских наук, подсчитал, что тесты на нуклеиновую кислоту, используемые в Китае, были точными при выявлении положительных случаев коронавируса только в 30-50% случаев. Это означает, что погрешность первых тестов была относительно высокая. При улучшении самочувствия у пациента тест мог показать неправильный результат и больного выписывали. Затем недуг снова прогрессировал.

Что утверждает наука

Отдельные результаты ряда небольших экспериментов на животных обнадеживают. Команда исследователей из Китайской академии медицинских наук в Пекине подвергла воздействию вируса четырех макак. Через неделю все четверо были испытывали некоторые симптомы атипичной пневмонии и имели высокую вирусную нагрузку. Через 28 дней макаки окончательно выздоровели, и ученые подтвердили наличие антител к вирусу в их кровотоке. Затем исследователи попытались повторно инфицировать двух из них, однако ничего не получилось – животные не заболели. Это утверждает о том, что у них уже был защитный иммунитет к вирусу и дважды за короткий промежуток времени коронавирусом заразиться невозможно.

Вывод

На основании ранних исследований можно сказать, что организм способен вырабатывать иммунитет к коронавирусу. Но это не обязательно означает долгосрочный иммунитет. Некоторые другие вирусы в семействе коронавирусов, которые вызывают обычные простуды, как правило, вызывают иммунитет, но длится он примерно три месяца. Поэтому повторное заражение коронавирусом возможно после того, как действие иммунитета к этому заболеванию закончилось. Случаи повторной диагностики заболевания у выписавшихся пациентов могли быть так же связаны с неточностью самого теста и медленным очищением организма от вируса.