 

Мнение: Удачный момент

31.03.2020, 19:55, Разное

Самое интересное, что как раз сейчас (ну, может, через недельку-другую) – самое время проводить госпереворот. Народ уже достаточно озвереет, чтобы максимально благожелательно воспринять любого, кто выйдет и скажет – люди добрые, вас нагло развели. Никакого коронавируса нет, это банальный грипп, ну, может, с осложнениями (и, кстати, на это всё больше и больше похоже, так что и врать не придется). А потому все отменяем и переходим к обычной жизни.

Такое ГКЧП на руках понесут. И “Лебединое озеро” не потребуется.

Источник: Эль Мюрид



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