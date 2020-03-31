Археологи обнаружили во Франции некрополь в необычными могилами возрастом около 7000 лет

31.03.2020, 19:53, Разное

В ходе раскопок, проводившихся в северной части Франции, в долине реки Сена, археологами был обнаружен некрополь с необычными могилами. Примерный возраст первых захоронений, по оценкам специалистов, составляет около 7000 лет.

Археологи французского государственного института Inrap на протяжение 2-х месяцев проводили раскопки в долине Сены, в ходе которых обнаружили не только присутствие в данном регионе в прошлом нескольких культурных слоёв, но и признаки существования в ранний бронзовый период процветающего поселения. Однако ещё больше заинтересовал учёных некрополь, состоящий всего из шести практически разрушенных под воздействием эрозии необычных могил. Любопытным оказался факт захоронения покойников в позе эмбриона. Археологами обнаружены останки взрослого человека, а рядом с ними – около двух сотен морских раковин. Предположительно, их могли использовать в качестве украшения для погребального наряда, но точнее это определит анализ. В другой могиле обнаружены останки ребёнка приблизительно 8-летнего возраста. Примечательно, что данный некрополь располагался вблизи границ поселения, но это совсем нетипично для данного региона Франции и в целом для эпохи неолита.

Если первые захоронения датируются примерно 5300-4800 гг до н.э, то другие относятся к 3500-3000 гг и более поздним периодам. В одной из могил обнаружены останки трёх человек, причём сначала был захоронен подросток, а через время туда же добавили тела ещё двух взрослых. При этом в тазовой кости одного из мужчин нашли наконечник стрелы из кремния, что может указывать на смерть в ходе сражения. Ранее схожие атипичные могилы археологи уже наблюдали, однако не могли найти объяснений «подзахоронению» погибших насильственной смертью людей. Теперь же учёные предполагают, что выявили ранее неизвестную ритуальную практику, существовавшую в древние времена.