Рустам Солнцев о разводе Джигана и Самойловой: «Она давно знала об изменах мужа»

31.03.2020, 19:53, Разное

Супруга скандального рэпера Джигана Оксана Самойлова недавно пояснила подписчикам в Instagram о разводе с мужем после 10 лет брака. Эпатажный шоумен и телеведущий Рустам Солнцев, комментируя расставание звёздной пары, отметил, что бизнесвумен давно знала об изменах супруга, но всё время скрывала это и создавала в соцсети иллюзию счастливой жизни.

В недавней публикации Самойлова обвинила Джигана в обмане, написав, что рэпер долгое время просил ему доверять, убеждал в неправдивости слухов об изменах, уверял в искренности, любви и преданности. Однако Рустам Солнцев говорит, что на самом деле супруга исполнителя заведомо говорит ложь, так как об изменах мужа знала «миллион лет назад». По словам шоумена, несколько лет назад одна из «жриц любви» рассказывала о бурном романе с Джиганом, раскрывая интимные подробности их связи. Это якобы было известно жене рэпера, однако тогда она «закрыла глаза» на ситуацию, а теперь отмечает об обмане и незнании.



Рустам Солнцев предлагает супругам «гореть в огне собственного тщеславия» и решиться наконец на какой-либо шаг – развестись либо забыть о прошлом и быть вместе, воспитывая четверых общих детей. Фанатам семьи Джигана и Самойловой, ранее видевшим их идеальными, шоумен советует не тратить на них своё внимание и время, так как, по его мнению, пара этого совсем не заслуживает. Идиллия – лишь созданная для соцсети «картинка», а в реальности рэпер «бьёт жену нещадным боем», подчеркнул Солнцев в беседе с журналистами ФАН.