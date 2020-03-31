 

Lamborghini запустила производство медицинских масок

31.03.2020, 19:53, Новости дня

Итальянская компания Automobili Lamborghini приступила к выпуску хирургических масок, сообщила пресс-служба компании.

Изделия предназначены для врачей, борющихся с пандемией коронавируса. Выпуск масок организован на территории специально переоборудованных цехов головного предприятия компании под Болоньей, передает ТАСС. 

Отмечается, что компания планирует производить до 1 тыс. масок в день. 

Ранее итальянский дом моды Armani объявил, что начнет пошив одноразовых халатов для медицинских работников. Также автоконцерн Fiat Chrysler Аutomobiles в ближайшие недели также собирается наладить производство медицинских масок.

Напомним, что российские швейные предприятия приступили к производству многоразовых масок. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, производители одноразовых масок работают на полную мощность.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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