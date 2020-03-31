В ДНР зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

31.03.2020, 19:53, Новости дня

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

«Сегодня, 31 марта, в ДНР зарегистрирован первый лаборатрно подтвержденный случай COVID-19», – цитирует РИА «Новости» Долгошапко.

Ранее ДНР объявила о закрытии пунктов пропуска с Украиной в целях недопущения проникновения коронавируса.

Тем временем советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о предпринимаемых в республике мерах по противодействию коронавирусу.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.