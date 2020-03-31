 

Музей Николая Островского на Украине переделали в музей пропаганды

31.03.2020, 19:48, Новости дня

Хмельницкий областной совет принял решение переформатировать музей советского писателя Николая Островского в Шепетовке в музей пропаганды, информирует Институт национальной памяти Украины.

Директор музея Наталья Никонова сообщила, что за смену названия и профиля учреждения проголосовали 46 депутатов, восемь были против, еще шестеро воздержались, сообщается на сайте Института национальной памяти Украины.

«До сих коллектив не сидел сложа руки: были внесены изменения в экспозиции, разработаны экскурсионно-квестовый маршрут по городу, проработаны экскурсионные программы. Музей привлекал ведущих экспертов к решению сложных вызовов, стоящих перед ним», – сообщила Никонова.

По ее словам, в основе концепции музея пропаганды будет «осмысление природы и последствий тоталитарного прошлого сквозь призму исследования средств, видов, механизмов воздействия пропаганды на сознание людей».

Творчество Николая Островского подпадает под действие Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Островский наиболее известен как автор романа «Как закалялась сталь».

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области вандалы разрушили памятник советскому солдату.



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