США перегнали Китай по числу жертв коронавируса

31.03.2020, 19:48, Новости дня

Число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило показатель Китая и составило 3 тыс. 415 человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

Университет суммирует федеральную и местную статистику в США. По его данным, в Штатах умерли 3 тыс. 415 человек, а в Китае 3 тыс. 309 человек, передает РИА «Новости».

Первое место по числу погибших занимает Италия – там умерли более 12,4 тыс. человек, в Испании – более 8,2 тыс.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему американское здравоохранение сдается перед коронавирусом.