Американцы не знают, чего ожидать — прогнозы Трампа по эпидемии меняются всё чаще

31.03.2020, 19:45, Новости дня

В самом начале распространения коронавируса Дональд Трамп не придавал ему большого значения, пишет Frankfurter Allgemeine. Теперь же американский президент говорит о 100 тысячах погибших как о «хорошем» сценарии. Издание отмечает, что население США гадает о дальнейшем развитии событий, поскольку даже президент слишком часто меняет свои прогнозы.



Reuters

Ещё в середине января Дональд Трамп считал, что в случае с коронавирусом речь идёт об обычном гриппе, а значит всё хорошо и поводов для беспокойства нет, пишет Frankfurter Allgemeine. Теперь же становится ясно, что даже Дональд Трамп не способен превозмочь суровую реальность и мрачные прогнозы с помощью своего необоснованного оптимизма: сейчас американский президент говорит о том, что при «хорошем» сценарии от вируса погибнут 100 тыс. человек.

Как отмечает издание, за этой страшной цифрой скрывается многое: от недостаточных мер предосторожности и подготовки до легкомыслия и слабости руководства. Нынешний кризис служит проверкой качества и компетентности политического персонала.

Кроме того, страна сталкивается со структурными проблемами в сфере здравоохранения, пишет Frankfurter Allgemeine. На данный момент США остро не хватает необходимого медицинского оборудования.

По словам Трампа, США начнут выходить из кризиса не в Пасху и не в мае, а в начале июня. Как отмечает издание, реальная дата может наступить ещё позднее. Американцы гадают, что их ждёт, когда даже президент так часто пересматривает прогнозы, что в масштабах происходящего невозможно разобраться. Затем граждане могут задаться вопросом, была ли столь критичная ситуация действительно неизбежна.