«Очень большой груз» — перед лицом эпидемии Трамп принял помощь от России

31.03.2020, 19:45, Новости дня

Россия прислала в США самолётом большой груз для борьбы с коронавирусом, пишет Contra Magazin со ссылкой на слова Дональда Трампа. Отмечается, что в США зафиксировано уже более 160 тыс. случаев заражения.



Reuters

В рамках борьбы с пандемией коронавируса РФ послала в США самолёт с медицинским оборудованием, пишет Contra Magazin, ссылаясь на недавнее заявление Дональда Трампа.

Выступая на брифинге в Белом доме, Трамп отметил, что США имеют прекрасные отношения со многими странами. «Китай прислал нам определённые вещи. РФ прислала самолётом очень большой груз. Медицинское оборудование. Очень хорошо», — приводит издание слова американского президента.

Согласно официальным данным статистики, в США зарегистрировано более 160 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 2 900 смертей. Как отмечает издание, Трамп долгое время игнорировал угрозу вируса, однако теперь ему приходится на него реагировать.