Мнение: Валюты не будет

31.03.2020, 19:45, Разное

Вообще интересно, конечно, как как работает биология – в наших как бы очень продвинутых и почти что цифровизированных сапиенсах аж 21 века. Вот прямо сейчас происходит обрушение цены на главный российский экспортный продукт – нефть – до каких-то совершенно невероятных минимальных значений (а в перспективе обещают и вовсе ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ значения) – и что? И ничего – тема абсолютно никого не волнует. Почему? Ответ один: потому что включилась самая что ни на есть животная, биологическая иерархия угроз – и сразу у подавляющего числа особей нашего биологического вида.

Угроза потери денег, даже угроза голодной смерти “со временем” – всё отступает перед угрозой смерти близкой, “здесь и сейчас”. Даже… даже если эта самая “близкая смерть” имеет вероятность 4-5% (но быстро!), а голодная без валюты – все 95% (но к зиме!)

Откуда РФ будет брать валюту, если перестанут покупать нефть и газ? Неизвестно. Ну и ладно, “я подумаю об этом завтра”.