 

Диетолог рассказал о вреде гречки во время карантина

31.03.2020, 19:40, Разное

Кандидат медицинских наук Маргарита Ковалева заявила, что регулярное употребление гречки в пищу во время карантина может негативно повлиять на здоровье. По словам эксперта, этот продукт подавляет иммунитет и делает людей более уязвимыми к вирусам.

Специалист посоветовала есть гречку два-три раза в неделю. В ежедневный рацион обязательно должны входить овощи, зелень, фрукты, а также мясо и рыба, сообщает НСН. “Питание должно быть разнообразным”, – подчеркнула Маргарита Ковалева.



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