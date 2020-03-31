 

Российский ученый раскрыл особенность вызываемой коронавирусом пневмонии

31.03.2020, 19:40, Разное

Российский биотехнолог Олег Розенберг рассказал, что вызываемая коронавирусом COVID-19 отличается от той, что провоцируют обычный или свиной грипп. Ученый отметил, что сам вирус быстро проникает в дыхательные пути, сообщает Ura.ru.

COVID-19 поражает нижние дыхательные пути, вызывая пневмонию. Однако она развивается быстрее, чем обычно, и представляет большую опасность для людей старшего поколения с наличием хронических заболеваний. Розенберг пояснил, что они заставляют некоторые органы работать на пределе возможностей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 31 Мар 2020 в 8:26 PDT



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