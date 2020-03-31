Мнение: Как быстро вернуть равновесие

31.03.2020, 19:31, Разное

Два главных средства существуют, чтобы быстро привести себя в психическое и энергетическое равновесие.

Это касается любой экстремальной ситуации.

И просто тревожной.

Теоретически об этих средствах знают все и даже начинают их автоматически использовать, случись чего.

Но практически их используют неправильно, а иногда с точностью наоборот, то есть усугубляют ситуацию страха.

Речь идет о дыхании и о молитве.

Молиться в случае серьезного ЧП начинают даже воинствующие атеисты.

Если вы атеист и бывали в ситуации, например, когда в самолете погас свет и пилот попросил не волноваться, вы знаете, о чем речь.

Если же вы не считаете себя атеистом, а относите к сочувствующим или даже верующим, тем более.

Но даже если вы человек верующий, не факт, что вы правильно молитесь.

В обычные дни это не имеет особого значения, больше значения имеют ваши дела и искренность ваших намерений, а вот когда вас охватывает паника, молитва может резко улучшить ваше состояние, а может наоборот усугубить вашу беспомощность.

И тем более это касается дыхания.

“Дышите глубже, вы взволнованы”, – советовал Остап Бендер, тролль и шутник, своему компаньону.

Попадая в переделку, многие начинают дышать глубоко и часто.

И от такого дыхания очень быстро нарастает паника и состояние становится все более разбалансированным и слабым.

Попробуйте прямо сейчас глубоко и часто дышать и, если вы не спортсмен, очень быстро у вас потемнеет в глазах, а если спортсмен, спустя небольшое время.

Правильное дыхание и правильная молитва должны быть из внутреннего локуса.

Тогда они приводят вас в равновесие за пару минут.

Я не оговорилась.

Пару минут правильного дыхания и короткой молитвы в произвольной форме из внутреннего локуса достаточно, чтобы успокоиться.

И давайте я расскажу, почему это так и как это выглядит.

Начну с дыхания.

В состоянии страха или другого стресса люди импульсивно начинают глубоко и часто дышать. Не глубоко и медленно, не часто и поверхностно, это было бы полбеды, а именно глубоко и часто.

При таком дыхании очень быстро появляются симптомы гипервентиляции: кислорода в легких становится слишком много и нарушается баланс кислорода и углекислого газа в крови. Если гипервентиляция сохраняется дольше минуты в организме начинаются изменения. Ради восстановления баланса кислорода и углекислого газа начинаются спазмы бронхов и сосудов мозга, давление головного мозга падает. Обычно человек в этот момент чувствует нехватку кислорода “от стресса” и начинает дышать еще глубже и чаще, что усиливает симптомы, и дышать становится еще трудней. В глазах темнеет, мышцы слабеют, человек чувствует, что задыхается.

Синдром гипервентиляции из-за неправильного глубокого дыхания описал К.П. Бутейко, российский ученый. Ему же принадлежит известная в мире методика волевого дыхания, основанная на снижении глубины дыхания и задержках дыхания. Несложные упражнения позволяют очень быстро вернуть баланс кислорода и углегислого газа. Даже простая задержка дыхания (обязательно с расслаблением мышц) от полминуты до минуты позволяет восстановить дыхание. Пульс снижается, спазмы исчезают, кислорода начинает хватать и человек чувствует себя спокойно. Оказывается, что его паника нарастала из-за неверного дыхания.

Обратите внимание на этот трюк. Когда не хватает вохдуха от паники, нужно не хватать его ртом и не тянуть в себя изо всех сил, а наоборот, расслабиться и задержать дыхание хотя бы на полминуты. Сразу или через пару повторений спонтанное дыхание восстановится.

Ничего не напоминает?

Когда вы хватаете что-то щипцами и пытаетесь притянуть к себе и заставить себе служить, вы теряете устойчивость и нарушаете спонтанное течение всех процессов, в том числе и жизненно необходимых. Когда вы расслабляетесь и действуете в своих границах, отказываетесь от излишков кислорода, который до этого жадно хватали и тащили в себя как гречку и туалетную бумагу в свой дом, как любовный аддикт тянет щипцами чужое внимание, ваш поток восстанавливается, ваше дыхание становится нормальный и достаточным.

Вот что такое дыхание из внутреннего локуса. Скромно, умеренно, а если уже успели так нахвататься кислорода, что у вас начались спазмы в голове и бронхах, значит нужно отдать часть, задержав дыхание, снизить дозу кислорода в крови. И дыхание восстановится, а с ним спокойствие и равновесие, поскольку из-за учащенного дыхания начинает сбиваться пульс, а ускорение пульса само по себе вызывает панику, даже если причин для тревоги нет.

С. Гроф разработал методику холотропного дыхания, основанную на противоположном методе методу Бутейко.

От частого и глубокого дыхания начинается трансового состояние и галлюцинации, которые Гроф считал путешествием в бессознательное или даже в прошлое.

Я попозже подробно напишу про холотроп и ребефинг, если захотите, но одно могу сказать сразу. Это- выход за границы, что-то вроде вылетания в астрал, и если такую практику и использовать для чего-то, необходим специальный сканфандр как космонавту, подготовка и техника безопасности, нужны проводники. Обычный человек в обычной жизни, начиная глубоко и часто дышать, может потерять сознание. Тем более если это не сознательная практика, а его реакция на стресс.

Представьте себе, насколько красиво с точки зрения границ – дышать умеренно, аскетично, в границах, никогда не хватать воздуха больше, чем нужно. Именно в этом закон баланса – в умеренности, скромности, отсутствии жадности и эгоцентризма.

Если при этом вы смещаете фокус с себя на помощь другим, ваш стресс быстро заканчивается и вы приходите в спокойное, уверенное и деятельное состояние.

И теперь о молитве.

Молитва может быть как священной, например Отче наш для православных, так и произвольной, вроде “Господи, помоги”.

Она может быть очень короткой, но весь вопрос в том, какой именно помощи вы просите у Бога.

Если вы просите пригнать вам помощь извне, разрулить за вас ваши проблемы, просите устранения печальных обстоятельств, просите благополучного разрешения всех ваших дел без вас, быстрого облегчения вы не получите. Это не значит, что у Бога нельзя просить ничего такого, поступайте с этим как знаете или уточните у священника.

Я – психолог и пишу о психологической стороне вопроса, о том как быстро вернуть себе равновесие.

Для этого обращение к высшему началу должно быть в границах. Вы можете просить о поддержке изнутри, о том, чтобы к вам вернулось равновесие и ваши силы. Вот такая молитва имеет очень быстрый эффект, поскольку вы просите то, что в целом зависит от вас. По большому счету это ваш запрос на восстановление собственного баланса. Вы не просите о том, чтобы другие люди поменяли свое поведение, чтобы мир повернулся туда, куда вам надо, вы не требуете материальной помощи извне и не клянчите чудес, вы просите Бога дать вам сил и понимания, помочь вам преодолеть трудности самим. И это самое дорогое и ценное, что вы можете получить. Будь у вас силы и ясное видение, вы справитесь с ситуацией, а если вы просите о каких-то помощниках извне, надеетесь, что откуда ни возьмись Бог пришлет вам слуг или нянек, ваш запрос вне границ.

Вдумайтесь в слова главной молитвы: “И не введи нас во искушение и избави нас от лукавого”. Защиты от искушения просят, стойкости изнутри. Силы, веры, понимания, интуиции, верных решений, правильных поступков – вот что нужно просить во время молитвы. Это зависит от вас и вы, обращаясь к своему высшему началу, просите о руководстве, настраиваетесь на правильное поведение, поворачиваетесь в сторону гармонии.

И это появляется так же, как быстро нормализуется дыхание от волевой его задержки.

Можно совместить одно и другое. Задержать на полминуты дыхание и обратиться в это время к Богу, чтобы поддержал и дал сил.

Это имеет двойной эффект.

И все, можно жить дальше. Только деятельно жить, а не пассивно.

В дополнение хочу упомянуть анти-гипервентиляционный эффект масок. Если вы дышите в маску, вам сложно хапнуть кислорода больше, чем надо, а значит равновесие вашего дыхания поддерживается само. Задыхаются в масках как раз те, кто все время вылезают в дыхании за границы, хотят вдыхать больше, чем нужно, и задыхаются они не от маски, а от гипервентиляции, а если скромно и равномерно дышать в маску, кислород будет в норме.

Есть противопаническая техника, которую знают психотерапевты, работавшие с жертвами террористов, маньяков, пожаров, завалов. Если под рукой нет ничего, можно короткое время дышать в пакет, это позволяет быстро восстановить углекислородный баланс и прийти в себя. Вот маска – это такое маленькое противопаническое средство.

И еще кое-что. После поста, где я упоминала маски, мне написали разные люди с обвинениями (меня?), что в продаже нет масок.

Маску можно сшить. Из марли или тряпки. Сложить марлю в четыре слоя и сделать завязки. И стирать.

Это вранье, что медицинская маска не защищает здоровых. Маска легко фильтрует частицы слюны, летящие в вашу сторону, а что касается вирусов в воздухе, частицы коронавируса довольно велики по сравнению с другими вирусами, поэтому от коронавируса маски как раз защищают, особенно трехслойные медицинские, но и четырехслойные самодельные тоже. Не на 100%, но существенно сокращают вероятность заражения. В мокрых масках ходить не нужно, их нужно менять каждые два часа или чаще, стирать мылом многоразовую, выбрасывать одноразовую. И для похода в магазин такая маска вполне годится.

На фото к посту – наша Галактика, Млечный путь. Фокус можно помещать на такие вот далекие и масштабные вещи и это тоже быстро дает равновесие. Понимаете уже в чем эффект, переноса фокуса?