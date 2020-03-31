ФК «Динамо» решил помочь НИИ Склифосовского в борьбе с эпидемией

31.03.2020, 19:30, Новости дня

Московский футбольный клуб «Динамо» принял решение помочь НИИ имени Склифосовского в борьбе с коронавирусом, сообщил гендиректор клуба Юрий Белкин. Ранее «Динамо» уже помогло больнице в Коммунарке.

«Можно с уверенностью сказать, что только лишь помощью «Коммунарке» дело со стороны нашего клуба не ограничится. От оперативного штаба нам поступили еще запросы, в частности по НИИ имени Склифосовского. Будем продолжать оказывать посильное содействие», – передает слова Белкина РИА «Новости».

До этого главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко направил письмо на имя председателя совета директоров «Динамо» Юрия Соловьева и капитана команды вратаря Антона Шунина, поблагодарив футболистов и руководство за помощь. Белкин пояснил, что футболисты собрали «значительную сумму» в помощь больнице в Коммунарке.

Ранее директор Института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что увеличение числа заболевших коронавирусом за последние сутки в Москве обусловлено тем, что выявляемость инфекции в столице улучшилась.

За сутки в РФ выявлено 500 случаев коронавируса, общее число заболевших – 2 тыс. 337 случаев. Умерли 17 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.