Камеру Redmi K30 Pro сравнили с Samsung Galaxy S20 Ultra, Xiaomi Mi 10 Pro и iPhone 11 Pro

31.03.2020, 19:30, Разное

Как известно, Redmi K30 Pro является самым дешевым выбором среди смартфонов, оснащенных процессором SoC Snapdragon 865 – он обойдется покупателю в менее, чем 500 долларов. Эксперты решили проверить, способен ли девайс конкурировать с Samsung Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro с точки зрения качества фотографий и съемки в целом.

Отметим, что девайс не наделен экраном с повышенной кадровой частотой, также здесь нет сверхбыстрой зарядки или стереодинамиков. Первый тест показал, что модель не совсем способна конкурировать с флагманскими девайсами от Samsung, Xiaomi и Apple с точки зрения качества картинки.

Тем не менее, разница точно не колоссальная, а вот разница в стоимости уже выше. Поскольку Samsung Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro обойдутся покупателю очень дорого, за те же деньги он может приобрести 2 или 3 Redmi K30 Pro. При этом девайс может похвастаться впечатляющим «телевиком» (модификация Zoom Edition), подытожили эксперты.