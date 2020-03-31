 

Личное: Бараны

31.03.2020, 19:25, Разное

Сидела час возле окна и поняла, какая я дура. Наивная дура, иначе не скажешь.

Пишу я вам про сопли годами — зачем заражаете? Пытаюсь логично обосновать, что заражать других — свинство.

И чего? В окно вижу, как идёт многомама. Ведёт тугосерю за руку. Кесарёнок резво скачет рядом без привязи, а в животе — пузожитель, жертва материнского капитала и надежда на выплату ипотеки.


Фото: Соцсети

Вот чего этой многострадальной вагине не сидится дома? Зачем она прётся с детьми на улицу?

Дальше — хуже. Навстречу им — три пацана школьного возраста. Жрут какое-то говно из пакета — чипсы, вроде.

Не успели одни идиоты разминуться, как появился офисный хомяк с жирным пузом и вялым членом. Самоизоляция? Карантин? Нет, ему нужно пива.

Как же в танчики-то играть без пива? Это я понимаю. Но как мамка-то его отпустила из дома?! Не смотрит Первый канал, что ли, жопой слушала Малышеву?

За хомяком появилась деловая старушка. Ну, такая Шапокляк, довольно мерзотная бабка. Бежит куда-то, торопится, озирается — наверное, на другом конце столицы выкинули гречку по акции на три процента дешевле.

Сейчас она занырнёт в метро. Чихнёт на всех. Купит гречки. Потом заразит всех соседок, их семьи, и тихо сдохнет от пневмонии, хотя, вместо неё, могли бы кого-то спасти.

Какая я всё-таки дура. Пишу, взываю к вашей совести, к разуму. И читают меня миллионы — все читают! Но потом бараны всё равно лезут с заразой в люди.

Я поняла свою ошибку — разум баранам несвойственен. Лишняя опция, изжитая образом жизни. Идиоты-родители не передали ген ума своим детям-дебилам.

Я к вам — с логикой, вы ко всем — жопой!

С баранами нужно иначе. Палками по пяткам. Розгами по спине! Твари, мерзкие твари, которые вообще не умеют думать! Совесть? В жопу им совесть и мокрой тряпкой по наглым щам!

Только так бараны и понимают. Стегать, сажать, снова выпороть. К разуму и к совести взывать бесполезно. Спасибо, коронавирус, за очень важный урок.

Источник: Лена Миро



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