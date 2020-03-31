 

Врачи в Екатеринбурге впервые устранили редкую патологию сосудов спинного мозга

31.03.2020, 19:16, Новости дня

В Свердловской областной клинической больнице №1 (СОКБ №1) хирурги впервые провели операцию по устранению редкой врожденной патологии сосудов – спинальной артериовенозной фистулы, обнаруженной у 18-летнего жителя Красноуральска.

«Ранее мы проводили эмболизации (вмешательства, заключающиеся в избирательной закупорке кровеносных сосудов) при различных сосудистых патологиях центральной нервной системы, но спинальную фистулу эмболизировали впервые», – приводятся на сайте правительства Свердловской области слова рентгенэндоваскулярного хирурга СОКБ№1 Камиллы Мавлютовой, выполнившей эту операцию.

Патология, обнаруженная у молодого человека, заключалась в прямом сбросе крови из расширенной межреберной артерии в варикозную расширенную вену сосудистого сплетения спинного мозга, из-за чего возникла перегрузка камер сердца. Диагноз был поставлен только в 2018 году.

«Нейрохирург, у которого я консультировался, доходчиво объяснил, что если ничего не предпринять, существует риск серьезных последствий. Поэтому я сразу был настроен на эту операцию», – рассказал пациент.



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