 

В Иран поставляют медицинские товары в обход американских санкций

31.03.2020, 19:14, Новости дня

Германия, Великобритания и Франция организовали экспорт медицинских товаров в Иран, впервые задействовав механизм, созданный с целью обхода американских санкций, заявили во вторник в Берлине.

Министерство иностранных дел Германии не уточняет, о какого рода медицинских принадлежностях идет речь и какие компании были вовлечены.

В ведомстве заявляют, что теперь, когда система была успешно опробована и что стороны будут работать над дальнейшими транзакциями.

Напомним, что в 2015 году Иран и пять мировых держав подписали соглашение, ограничивающее иранскую ядерную программу в обмен на смягчение санкций.

После того, как США вышли из соглашения и восстановили санкции, Иран начал настаивать на том, чтобы европейские страны, подписавшие соглашение, помогли ему обойти санкции.

В числе мер давления, оказываемых Ираном в этом направлении, – отход Тегерана от соблюдения ряда своих обязательств по ядерному соглашению, в том числе от ограничений по обогащению урана.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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