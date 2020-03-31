 

США предложили план мирного демократического перехода власти в Венесуэле

31.03.2020, 19:14, Новости дня

Соединенные Штаты 31 марта предложили план урегулирования кризиса в Венесуэле путем мирного демократического перехода. Как сообщается в заявлении госсекретаря Майка Помпео, концепция предполагает формирование широко приемлемого переходного правительства для проведения честных и свободных президентских выборов и обеспечения условий для снятия американских санкций, связанных с Венесуэлой. План учитывает предложения, выдвинутые временным правительством Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо.

«Давление со стороны США и мирового сообщества является важной частью стратегии, – отмечается в заявлении Помпео. – Наши санкции останутся в силе и будут ужесточаться, пока режим Мадуро не согласится на реальный политический переход».

По словам госсекретаря, Соединенные Штаты давно стремятся найти решение рукотворного кризиса в Венесуэле, что становится особенно актуальным в свете неспособности режима Мадуро надлежащим образом подготовиться к пандемии COVID-19 и принять соответствующие меры.

«Данная рамочная концепция демонстрирует наше стремление помочь Венесуэле полностью восстановиться и гарантирует, что мнение венесуэльского народа будет уважаться и учитываться, – заявил Помпео. – Мы призываем всех венесуэльцев, будь то военные или гражданские, пожилые или молодые люди, любых идеологических убеждений и любой партийной принадлежности, внимательно и всерьез рассмотреть эту концепцию».

«Мы убеждены, что эта концепция защищает интересы всех венесуэльских граждан, которые отчаянно стремятся к урегулированию острого политического, экономического и гуманитарного кризиса и знают, что венесуэльцы могут жить лучше. Данная концепция способна обеспечить путь, который положит конец страданиям и откроет дорогу в лучшее будущее Венесуэлы».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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