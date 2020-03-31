У нас в Канаде

31.03.2020, 19:12, Разное

Субсидии зарплатного фонда – и для больших предприятий, и для малых

Posted on Monday, March 30, 2020

Премьер-министр Джастин Трюдо объявил в понедельник, что крупные и малые предприятия, а также некоммерческие и благотворительные организации будут иметь право субсидии фонда зарплат.

Как сообщалось ранее, правительство оплатит 75 процентов заработной платы.

Работодатели должны будут показать, что доходы их предприятий по причине пандемии упали, по крайней мере, на 30 процентов. Но зарплата, покрываемая субсидиями, уточнил он, будет ограничена 847 долларами в неделю.

Премьер, обращаясь к работодателям, которые получат субсидию, попросил их не увольнять сотрудников, а также обеспечить, чтобы все деньги, полученные в рамках этой программы, были направлены именно работникам предприятий и компаний.

Трюдо также отметил, что компании, которые не понесли потери и могут платить своим сотрудникам без федеральной помощи, должны продолжать делать это.

Премьер предупредил, что злоупотребления федеральной финансовой помощью не останутся без последствий. Правда, не уточнил, каким именно будет наказание.

«Мы надеемся, что вы поступите правильно. Если у вас есть средства, чтобы заплатить оставшиеся 25 процентов, которые не покрываются субсидией,- сделайте это», – попросил Трюдо.

На сегодняшний день федеральный пакет помощи оценивается в более чем $200 миллиардов, включая $52 миллиарда прямых расходов, $85 миллиардов в виде налоговых отсрочек для физических и юридических лиц и $65 миллиардов в виде кредитов.

Фото Justin Tang (CANADIAN PRESS).

Компания Air Canada увольняет 15 000 сотрудников

Posted on Monday, March 30, 2020

Как сообщили в понедельник сразу несколько канадских СМИ, авиакомпания Air Canada увольняет 15 000 сотрудников по причине сокращения полётов из-за пандемии коронавируса.

«Помимо возвращения домой канадцев, остающихся за границей, мы будем по существу закрыты для бизнеса большую часть квартала», – пояснила Ариэль Мелул-Векслер, исполнительный вице-президент, директор по связям с общественностью.

В минувшие выходные Air Canada заявила, что продолжает выполнять репатриационные рейсы, а большинство международных авиаперевозок практически прекратилось. Позднее в понедельник компания поменяла количество увольняемых на 16 500. (Доб.ред.)

Фото Graham Hughes (CANADIAN PRESS).

Чрезвычайное положение в Онтарио продлено

Posted on Monday, March 30, 2020

Премьер-министр Даг Форд сообщил в понедельник, что чрезвычайное положение в связи со вспышкой коронавируса в провинции продлевается на две недели. Первоначально оно вводилось до 31 марта.

Власти провинции будут оценивать ситуацию каждые последующие пару недель и продлевать чрезвычайный режим снова, если это потребуется.

Форд обеспокоен тем, что в минувшие выходные улицы города были переполнены, а это недопустимо.

По словам премьера, он без колебаний введёт более жёсткие меры по ограничению свободы передвижения, если эксперты сочтут их необходимыми.

Дом для престарелых в Онтарио: девять умерших

Posted on Monday, March 30, 2020

Медицинский директор дома для престарелых Pinecrest Nursing Home в онтарийском городе Бабкейджен Мишель Снарр (Michelle Snarr) подтверждает смерть девяти жителей этого заведения от коронавируса.

У 35 человек наблюдаются симптомы заболевания. Ожидается, что фатальных исходов среди постояльцев будет больше.

О вспышке респираторного заболевания администрация дома сообщила 18 марта. За четыре дня до этого он был закрыт для посетителей.

Позднее, в понедельник, поступило сообщение о ещё одной смерти, – скончалась, так же от коронавируса, супруга одного из умерших резидентов. (Доб.ред.)

Фото Torstar File Photo.

Очередное снижение прайм ставки в Канаде

Posted on Monday, March 30, 2020

Крупнейшие канадские банки и другие финансовые институты, предоставляющие ипотечные кредиты (мортгидж), сократили свои прайм ставки с 2.95% до 2.45% в ответ на недавнее внеочередное решение Банка Канады снизить свою овернайт ставку на полпроцента в прошлую пятницу.

RBC, ВМО, Scotiabank, Банк TD, CIBC и другие мортгидж банки заявили о вступлении в силу новой ставки 30 марта. Остальные сократят прайм ставку 31 марта или 1 апреля.

Напомним, банки уже третий раз снижают свои прайм ставки в этом месяце. Банк Канады сократил ставку на прошлой неделе, заявив, что «решительные действия в Канаде» были необходимы «для поддержки потребителей и бизнесов, а также сокращения любого вреда, наносимого структуре экономики».

«Банк играет важную роль в этих усилиях», – указал центральный банк. «Его процентная ставка смягчает удар, снижая стоимость кредитования. Его усилия сохранить функционирующую финансовую систему помогают удерживать кредитование на доступном уровне для людей и компаний. Целью нашего сегодняшнего решения является поддержка финансовой системы в её основной роли – предоставлении кредитов. Также это необходимо для последующей нормализации экономики».

Данное изменение означает, что для большинства владельцев плавающих мортгиджей и кредитных линий платежи начнут снижаться уже с 1 мая (1 апреля платеж будет за прошедший месяц еще по старым процентам, так как мортгидж не платится вперед).

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