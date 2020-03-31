 

В продажу поступила новая газета на русском языке — “Эстонский экспресс”

31.03.2020, 19:11, Разное

rus.delfi.ee   31 марта 2020

Фото: обложка первого номера “Эстонского Экспресса”

Холдинг Ekspress Meedia представляет новую газету на русском языке “Эстонский экспресс”. Газета будет выходить раз в месяц и знакомить русскоязычного читателя с самыми важными публикациями Eesti Päevaleht, Maaleht и других изданий холдинга.

“Мы начали думать об этом уже два месяца назад, когда коронавирус был еще только в Китае. Наш директор по рекламе отметил, что у некоторых клиентов есть желание выйти на русскоязычных читателей. Тогда мы решили, что вместо того, чтобы создавать новый бренд и подготавливать специальные материалы, мы будем брать материалы, которые русские еще не читали, из имеющихся изданий – Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress, Maaleht”, – пояснил главный редактор Delfi Урмо Соонвальд в интервью “Кофе+”.

В первом номере газеты 56 страниц. Цена 1,49 евро.

От скаута: В эстонцах меня всегда восхищала их потрясающая оперативность и тонкое чувство юмора: “Газета будет выходить раз в месяц..”  и  “Мы начали думать об этом уже два месяца назад, когда коронавирус был еще только в Китае…”


Вообще-то  поиск  даёт  уже существующий  Эстонский Экспресс,  действующий под  эстонским флагом и весьма многозначительной эмблемой)))
В любом случае я желаю Эстонскому Экспрессу всяческих успехов  в  окормлении  русскоязычного населения Эстонии

Эстонский Экспресс

@eesti_ekspress

 March 2016



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