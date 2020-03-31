Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
31.03.2020, 19:11, Новости дня
Число больных может увеличиваться ближайшие несколько дней, а потом пойдет на снижение.
Россия подходит к пику заражений коронавирусом. Об этом предупредил эпидемиолог Минздрава Николай Брико, передает РИА Новости.
Эксперт пояснил, что число больных может увеличиваться ближайшие несколько дней, а потом пойдет на спад. По его словам, распространение коронавируса существенно снизится благодаря принимаемым в стране мерам.
Также эпидемиолог заявил, что активность вирусов высока в холодный период, а в апреле-мае их активность резко падает. Не должна стать исключением, по мнению Брико, и ситуация с коронавирусом.
К 31 марта в России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число случаев инфицирования составляет 2337. Днем стало известно, что COVID-19 нашли у общавшегося с президентом Владимиром Путиным главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. К слову, Проценко утверждал, что пик коронавирусной инфекции в Москве может наступить в первых числах апреля.
В то же время американский президент Дональд Трамп спрогнозировал пик коронавируса в США в середине апреля.
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