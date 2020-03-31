Ученые: Симптомы, показывающие, что человек переболел коронавирусом

31.03.2020, 19:09, Разное

Ученые рассказали о симптомах, которые показывают, что человек переболел коронавирусом. Они считают, что COVID-19 уже перенесло больше людей, чем все думают.

Эксперты из Оксфордского университета думают, что расширение коронавируса возникло до того, когда об эпидемии заявил Китай. Они называют 5 симптомов, которые могут сообщать о том, что человек болел коронавирусом, но не распознал этого. Такими считаются утрата обоняния, боли в животе, диарея, наличие конъюктивита, усталость.

Например, о таких случаях уже заявляли Ксения Собчак и Жасмин. Ксения Собчак считает, что переболела коронавирусом в начале декабря. У нее даже были осложнения на голос. А певица Жасмин болела с сыном Мироном несколько месяцев назад. У мальчика были осложнения на почки. И в том, и в другом случае диагноз COVID-19 врачи не ставили. Жасмин думала, что у нее грипп, а Собчак сказали о атипичной пневмонии.