Сергей Соседов поверил в нефть Аллы Пугачевой

31.03.2020, 19:09, Разное

Информация о том, что Примадонне презентовали нефтяную вышку, стала шокирующей для многих. Максим Галкин, отреагировав на новость с юмором, попросил показать ему эту вышку, но вот Сергей Соседов поверил новостям.

Сергей Разин сообщил, что Алла Пугачева давно получила нефтяную вышку, с которой у нее все доходы. О такой новости не мог промолчать Максин Галкин, супруг вокалистки, он попросил показать ему эту самую вышку. Быстро Сергей Разин ответил юмористу, заявив, что тот даже не осведомлен о таком подарке и Алла Борисовна просто ему не сказала, так как ведущий еще не созрел для такой информации. Он также отметил, что когда Максим Галкин будет читать завещание супруги, то узнает и о скважине.

Сам же Сергей Соседов думает, что Сергею Разину можно и поверить, так как часто слышал, что у Аллы Борисовны имеются нефтяные акции, о которых говорилось еще 20 лет назад. Он считает, что певица самостоятельно управлять ими не может, потому этим занимаются профессионалы, а Алла Пугачева, скорее всего, состоит в доле.

Также Сергей Соседов думает, что артистка может ощущать спокойствие даже без такого бизнеса, так как еще в советское время смогла хорошо заработать. Сейчас Примадонна называет себя небогатой, но Сергей Соседов уверен, что она просто кокетничает.

Выросла исполнительница в простой семье, но нужды не ощущала. В советское время Алла Пугачева шиковала, имела высокопоставленных поклонников. Он считает, что артисты живут хорошо, но постоянно жалуются на разницу гонораров с западными коллегами. Сергей Соседов считает, что нельзя сравнивать разных артистов, так на Аллу Борисовну ходят люди со средним достатком, а вот на Мадонну идут те, у которых заработки крутые. Также он заявляет, что неизвестно, была бы Алла Пугачева в США той Примадонной, которая есть в России.