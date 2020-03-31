Индекс Мосбиржи по итогам марта отыграл больше половины потерь месяца

31.03.2020, 19:08, Новости дня

Март завершился для индекса Мосбиржи падением на 9,92%, отыграны больше половины потерь месяца, сравнимых с обвалом в октябре 2008 года, следует из данных торгов.

Максимально рублевый индекс Мосбиржи терял 25,6% к уровню закрытия февраля. В октябре 2008 года индикатор терял за месяц 31,2%, передает РИА «Новости».

Долларовый РТС за март снизился на 21,95%, максимальное падение в марте составило 37,8%.

Худшую динамику в марте показал индекс финансов Московской биржи, обвалившийся на 20,54% к уровню закрытия торгов в феврале. По уровню падения затем идут индекс транспорта (-18,65%), электроэнергетики (-13,9%) и нефти и газа (-12,71%).

Выросли индексы химии и нефтехимии (+7,5%) и металлов и добычи (+5,47%).

При этом во вторник рынок акций РФ вырос, отыгрывая возврат спроса на рублевые активы. Об этом свидетельствует ощутимый рост курса рубля. К закрытию торгов индекс Мосбиржи вырос на 3,10%, до 2508,81 пункта, а индекс РТС – на 5,83%, до 1014,44 пункта.

Доллар падает на 1,46 рубля – до 77,86 рубля.

Из данных Мосбиржи также следует, что объем торгов на рынке акций в марте стал рекордным за всю историю торговой площадки. Только по входящим в основной индекс Мосбиржи объем торгов составил 2,87 трлн рублей.

В то же время основные европейские фондовые индексы по итогам первого квартала потеряли 23-26%. Британский FTSE 100 потерял 24,9%, французский CAC 40 – 26%, немецкий DAX – 25,5%.

Утром во вторник российский рынок акций ускорил рост по основным индексам на фоне отскока цен на нефть и укрепления рубля.