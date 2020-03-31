Патриарх Кирилл объедет Москву с чудотворной иконой

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31.03.2020, 19:08, Новости дня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой «Умиление», сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Это та самая чудотворная икона, перед которой молился преподобный Серафим Саровский, тайно хранившаяся у благочестивых людей после закрытия Дивеевского монастыря в 1927 году», – отметил Легойда в своем Telegram-канале.

Церемония состоится в пятницу, 3 апреля. Предстоятель Русской православной церкви также проведет богослужение перед этим образом в Елоховском соборе.

Легойда призвал всех православных верующих, пребывая в домах, «помолиться со святейшим, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия – коронавирусной инфекции – в 16:00 по Москве в пятницу».

Ранее Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов.

Газета ВЗГЛЯД писала об ограничениях, введенных в стране в связи с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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