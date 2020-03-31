 

Минюст перешел на дистанционную регистрацию смертей и рождений

31.03.2020, 19:08, Новости дня

Российский Минюст переводит оформление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния – рождения и утраты близкого человека – на дистанционный формат, информирует ведомство.

«По поручению председателя правительства РФ Минюст РФ будет форсировать работу по внедрению возможности оказания государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния полностью в дистанционном формате», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Дистанционную регистрацию будут проводить с помощью электронных сервисов «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», которые позволят организовать предоставление госуслуг без личного посещения заявителями.

Минюст внес в правительство проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния».

Запуск суперсервиса «Рождение ребенка» в пилотном режиме реализуют в ближайшее время.

Ранее правительство поручило Минюсту и регионам обеспечить предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.



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