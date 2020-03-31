От румбы до вальса: что ждет зрителей в новом сезоне шоу “Танцы со звездами”

31.03.2020, 19:06, Новости дня

За десять лет существования проекта "Танцы со звездами" на паркет выходили сотни звезд, которые осваивали различные танцевальные стили. В шоу не только конкурсанты находятся в движении, но и ведущие — в центре накала страстей порой трудно усидеть на месте.

В новом сезоне "Танцев со звездами" одиннадцать именитых пар вновь зажгут танцпол и постараются перепрыгнуть друг друга. С самого утра и до поздней ночи участники шоу готовятся к выступлениям, оттачивают свое мастерство, четко выполняя указания своих профессиональных наставников.

Звездные конкурсанты смело принимают любые вызовы — от зажигательной румбы до романтичного вальса. Безупречная техника, артистизм и обаяние — вот что понадобится участникам, чтобы тронуть зрительские сердца и достичь главной цели — титула победителя.

Одна из участниц нового сезона "Танцы со звездами" — российская актриса Алена Бабенко. К слову, сегодня, 31 марта, у нее день рождения — артистке исполнилось 48 лет. Ее соперниками будут Екатерина Варнава, Иван Стебунов, Елена Летучая, Андрей Чернышов и другие.

С кем из профессиональных танцоров Бабенко предстанет в паре? Какими номерами удивят зрителей участники проекта? Кто войдет в состав жюри и будет решать судьбу конкурсантов? Смотрите новый сезон шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1" в воскресенье, 5 апреля, в 17:30.