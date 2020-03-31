 

От румбы до вальса: что ждет зрителей в новом сезоне шоу “Танцы со звездами”

31.03.2020, 19:06, Новости дня

За десять лет существования проекта "Танцы со звездами" на паркет выходили сотни звезд, которые осваивали различные танцевальные стили. В шоу не только конкурсанты находятся в движении, но и ведущие — в центре накала страстей порой трудно усидеть на месте.

В новом сезоне "Танцев со звездами" одиннадцать именитых пар вновь зажгут танцпол и постараются перепрыгнуть друг друга. С самого утра и до поздней ночи участники шоу готовятся к выступлениям, оттачивают свое мастерство, четко выполняя указания своих профессиональных наставников.

Звездные конкурсанты смело принимают любые вызовы — от зажигательной румбы до романтичного вальса. Безупречная техника, артистизм и обаяние — вот что понадобится участникам, чтобы тронуть зрительские сердца и достичь главной цели — титула победителя.

Одна из участниц нового сезона "Танцы со звездами" — российская актриса Алена Бабенко. К слову, сегодня, 31 марта, у нее день рождения — артистке исполнилось 48 лет. Ее соперниками будут Екатерина Варнава, Иван Стебунов, Елена Летучая, Андрей Чернышов и другие. 

С кем из профессиональных танцоров Бабенко предстанет в паре? Какими номерами удивят зрителей участники проекта? Кто войдет в состав жюри и будет решать судьбу конкурсантов? Смотрите новый сезон шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1" в воскресенье, 5 апреля, в 17:30.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / В центре Петербурга загорелось здание «Лениздата»

20.02 / В Германии, в городе Ханау произошла стрельба. Убиты 9 человек

23.03 / Штрафы за разговоры по мобильному за рулем начнут выносить с помощью нейросети

17.02 / 1 млн рабочих мест и $50 млрд инвестиций за пять лет. Минэкономики Украины презентовало стратегию экономического развития

10.02 / Солнечная энергетика обречена на провал?

13.02 / Российский биатлонист подал в австрийский суд за обвинения в допинге

21.02 / В религии секс есть. Что на самом деле говорят Библия и церковная традиция о добрачных связях — ответ Дмитрию Смирнову

27.03 / Филатовская больница с 27 марта принимает пациентов с COVID-2019

23.03 / На всякий случай: богатые россияне скупают аппараты для вентиляции лёгких за 2 млн рублей

13.02 / Внук первого президента Казахстана попросил политического убежища

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска