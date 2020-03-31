 

Трамп и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом

31.03.2020, 19:05, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во вторник побеседовал по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Белого дома.

Два лидера обсудили усилия по борьбе с коронавирусом в США и Турции и договорились о тесном сотрудничестве в рамках международной кампании по сдерживанию распространения вируса и укреплению мировой экономики.

Как сообщил Белый дом, Трамп и Эрдоган также обсудили важнейшие региональные и двусторонние вопросы. Оба лидера отметили, что сегодня важнее, чем когда-либо, чтобы страны, где идут конфликты, в особенности Сирия и Ливия, придерживались режима прекращения огня и стремились к урегулированию.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / США и Южная Корея перенесли совместные учения из-за коронавируса

24.02 / Гол Мхитаряна помог “Роме” разгромить “Лечче” в чемпионате Италии

07.02 / Бывший вице-премьер Гордеев станет зампредом Госдумы

15.02 / “Северсталь” уступила “Сибири” и потеряла шансы на плей-офф КХЛ

12.03 / Российский рынок акций упал почти на рекордную величину по индексам

03.02 / Пинчук продает газовый бизнес

25.02 / Пласидо Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в домогательствах

05.02 / В KFC опровергли отравление подростка аммиаком в закусочной сети

03.02 / Лондонский район Сохо эвакуировали из-за найденной бомбы

05.03 / Гомосексуального модного блогера Петрова выселили из квартиры из-за шума и драк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска