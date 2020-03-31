Трамп и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом
31.03.2020, 19:05, Новости дня
Президент США Дональд Трамп во вторник побеседовал по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Белого дома.
Два лидера обсудили усилия по борьбе с коронавирусом в США и Турции и договорились о тесном сотрудничестве в рамках международной кампании по сдерживанию распространения вируса и укреплению мировой экономики.
Как сообщил Белый дом, Трамп и Эрдоган также обсудили важнейшие региональные и двусторонние вопросы. Оба лидера отметили, что сегодня важнее, чем когда-либо, чтобы страны, где идут конфликты, в особенности Сирия и Ливия, придерживались режима прекращения огня и стремились к урегулированию.
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Русская служба «Голоса Америки»
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