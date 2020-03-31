Трамп и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом

31.03.2020, 19:05, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во вторник побеседовал по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Белого дома.

Два лидера обсудили усилия по борьбе с коронавирусом в США и Турции и договорились о тесном сотрудничестве в рамках международной кампании по сдерживанию распространения вируса и укреплению мировой экономики.

Как сообщил Белый дом, Трамп и Эрдоган также обсудили важнейшие региональные и двусторонние вопросы. Оба лидера отметили, что сегодня важнее, чем когда-либо, чтобы страны, где идут конфликты, в особенности Сирия и Ливия, придерживались режима прекращения огня и стремились к урегулированию.