У главного врача клиники в Коммунарке диагностирован коронавирус

31.03.2020, 19:05, Новости дня

У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым на прошлой неделе лично общался президент России Владимир Путин, диагностирован коронавирус.

Напомним, что Путин в минувший вторник посетил клинику в Коммунарке и разговаривал с Проценко.

Как свидетельствует телевизионное освещение этой встречи, ни один из собеседников не использовал каких-либо защитных средств.

Проценко разместил на Facebook сообщение, подтверждающее диагноз. Он также отметил, что чувствует себя хорошо и что он самоизолировался в своем кабинете. По словам Проценко, он полагает, что «выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело».

О случившемся с Проценко сообщили российские СМИ.