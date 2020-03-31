У главного врача клиники в Коммунарке диагностирован коронавирус

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31.03.2020, 19:05, Новости дня

У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым на прошлой неделе лично общался президент России Владимир Путин, диагностирован коронавирус.

Напомним, что Путин в минувший вторник посетил клинику в Коммунарке и разговаривал с Проценко.

Как свидетельствует телевизионное освещение этой встречи, ни один из собеседников не использовал каких-либо защитных средств.

Проценко разместил на Facebook сообщение, подтверждающее диагноз. Он также отметил, что чувствует себя хорошо и что он самоизолировался в своем кабинете. По словам Проценко, он полагает, что «выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело».

О случившемся с Проценко сообщили российские СМИ.



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