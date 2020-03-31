 

В Петербурге священники совершили “крестный облёт” города на вертолете для уничтожения коронавируса

31.03.2020, 19:01, Новости дня

Митрополит Варсонофий с иконой 31 марта облетел на вертолете Санкт-Петербург, чтобы остановить распространение коронавируса в городе, пишет Znak.com. Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии:

“Действительно, митрополит Варсонофий облетел город с чудотворной иконой Казанской Божьей Матери. Был совершен молебен об избавлении града святого Петра от коронавируса”, – рассказали в пресс-службе. Также там уточнили, что для облета Петербурга священникам предоставили частный вертолет, но кто именно это сделал – неизвестно. 

Ранее священники уже объезжали город с иконами на автомобилях. Маршрут автомобильного крестного хода в тот раз специально выбрали такой, чтобы он напоминал крест. 

В Санкт-Петербурге зарегистрировано 98 больных коронавирусом, два человека умерли. В городе введен режим самоизоляции, без надобности выходить из дома горожанам не рекомендуется до 5 апреля. 

Ранее жителям Петербурга запретили посещать религиозные объекты, однако в Санкт-Петербургской епархии заявили, что продолжат служение с особыми мерами дезинфекции и профилактики. В РПЦ назвали этот запрет антиконституционным.

 



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