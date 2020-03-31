Что важно и нужно знать о букмекерских конторах

31.03.2020, 19:05, Детали

Теги: Развлечения, Спорт

Абсолютно каждая букмекерская контора — это сервис, позволяющий клиенту делать прогнозы на какие-либо спортивные и киберспортивные события. Прогноз — это ставка определенной суммы денежных средств клиентом на конкретное событие или ветку событий.

Определиться с выбором будущей конторы, в которой человек захочет делать прогнозы, нетрудно. Необходимо лишь немного больше узнать о том, какие преимущества и недостатки могут иметь данные сервисы.

Факторы, влияющие на выбор БК

Перед выбором подходящей букмекерской конторы для совершения ставок, необходимо учесть следующие факторы:

Желательно, чтобы выбранная БК имела лицензию — в таком случае шанс того, что клиента обманут, будет равен нулю. Различные БК могут предлагать разные коэффициенты на исход событий, данная вещь называется «коэффициент букмекера», в каждой конторе он разный. Каждая контора устанавливает свой процент на ввод/вывод средств. В конторе обязательно должна работать служба поддержки и обратной связи. Нередко, БК предлагают своим клиентам, которые впервые регистрируются на сервисе, определенные бонусы и различные промокоды в качестве подарка за регистрацию. К примеру, пройдя несложную регистрацию, клиент может получить здесь неплохой денежный бонус.

Выбрав нужную контору, игрок определяется со ставкой, выбирает необходимое событие и последующий исход. Далее, беттер вводит определенную сумму для ставки и ждет результат события.

Начисление выигрыша игрокам

Как правило, добросовестные БК стараются начислить выигрыш игроку в сроки, а также — обычно не задерживают вывод средств. Свой расчет беттер получает сразу же после завершения указанного в ставке события в его пользу. В случае, когда ставка не заходит, средства на счет не возвращаются.

Начисление суммы выигрыша происходит в соответствии с определенным коэффициентом, который применяется к тому или иному событию.