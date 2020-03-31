Что важно и нужно знать о букмекерских конторах
31.03.2020, 19:05, Детали
Теги: Развлечения, Спорт
Абсолютно каждая букмекерская контора — это сервис, позволяющий клиенту делать прогнозы на какие-либо спортивные и киберспортивные события. Прогноз — это ставка определенной суммы денежных средств клиентом на конкретное событие или ветку событий.
Определиться с выбором будущей конторы, в которой человек захочет делать прогнозы, нетрудно. Необходимо лишь немного больше узнать о том, какие преимущества и недостатки могут иметь данные сервисы.
Факторы, влияющие на выбор БК
Перед выбором подходящей букмекерской конторы для совершения ставок, необходимо учесть следующие факторы:
- Желательно, чтобы выбранная БК имела лицензию — в таком случае шанс того, что клиента обманут, будет равен нулю.
- Различные БК могут предлагать разные коэффициенты на исход событий, данная вещь называется «коэффициент букмекера», в каждой конторе он разный.
- Каждая контора устанавливает свой процент на ввод/вывод средств.
- В конторе обязательно должна работать служба поддержки и обратной связи.
- Нередко, БК предлагают своим клиентам, которые впервые регистрируются на сервисе, определенные бонусы и различные промокоды в качестве подарка за регистрацию. К примеру, пройдя несложную регистрацию, клиент может получить здесь неплохой денежный бонус.
Выбрав нужную контору, игрок определяется со ставкой, выбирает необходимое событие и последующий исход. Далее, беттер вводит определенную сумму для ставки и ждет результат события.
Начисление выигрыша игрокам
Как правило, добросовестные БК стараются начислить выигрыш игроку в сроки, а также — обычно не задерживают вывод средств. Свой расчет беттер получает сразу же после завершения указанного в ставке события в его пользу. В случае, когда ставка не заходит, средства на счет не возвращаются.
Начисление суммы выигрыша происходит в соответствии с определенным коэффициентом, который применяется к тому или иному событию.
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