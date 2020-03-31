На Буковине умерли двое пациентов, инфицированные коронавирусом

31.03.2020, 18:55, Новости дня

На Буковине 31 марта умерли двое пациентов, инфицированные коронавирусом. Об этом говорится на странице Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Женщина 1955 года рождения попала в Хотинскую центральную районную больницу 25 марта. До этого она три дня лечилась дома.

30 марта ей начали делать неинвазивную вентиляцию легких. Вечером того же она получила положительный результат теста на COVID-19. Сегодня состояние женщины резко ухудшилось, и она умерла.

Еще одной жертвой коронавирусной инфекции стал мужчина 1962 года рождения, которого госпитализировали в областную клиническую больницу 24 марта.

С 27 марта больной находился в реанимации в тяжелом состоянии, а 28 марта у него подтвердился диагноз COVID-19. Мужчина также болел сахарным диабетом. В ночь на 30 марта его состояние сильно ухудшилось, спасти жизнь пациента медикам также не удалось.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 803 тыс., из них более 172 тыс. выздоровели, а 39 014 человек умерли.

В Украине, по данным Минздрава на утро 31 марта подтверждено 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, восемь человек выздоровели. После смертей жителей Буковины общее число жертв коронавируса в Украине достигло 15.