Карантин в Украине. Минздрав разрешил работу рынков при соблюдении противоэпидемических норм

31.03.2020, 18:55, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины разрешило торговлю на рынках при соблюдении ряда условий, это следует из постановления замминистра, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 30 марта.

В документе говорится, что для противодействия распространению коронавирусной болезни органы исполнительной власти и местного самоуправления должны обеспечить на рынках соблюдение следующих мер:

пребывание на рынке не больше одного посетителя на 20 м² торговой площади;

соблюдение расстояния между покупателями в очереди не менее 5 м;

обеспечение персонала и покупателей средствами индивидуальной защиты;

для рынков выходного дня – обеспечение расстояния между местами торговли не менее 3 м.

27 марта Ляшко говорил, что штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации рассматривает возможность открытия части продуктовых рынков, которые прекратили работу в связи с карантином.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. С 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена). Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

В Украине, по данным Минздрава на утро 31 марта, подтверждено 549 случаев коронавирусной болезни, 13 человек умерли, восемь выздоровели.