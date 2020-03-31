В Беларуси зафиксировали первую смерть инфицированного коронавирусом. Умер заслуженный артист страны

31.03.2020, 18:55, Новости дня

В Беларуси зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 31 марта сообщило министерство здравоохранения страны.

У мужчины были многочисленные хронические заболевания, которые отягощала коронавирусная инфекция, отметили в ведомстве.

Агентство БелаПАН сообщило, что умерший – заслуженным артист Республики Беларусь Виктор Дашкевич, у которого была COVID-19. 75-летний актер служил в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа в Витебске.

Всего по состоянию на 31 марта в Беларуси подтверждено 163 случая инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии в стране проведено более 31 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, отметили в министерстве.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта на встрече с председателем Совета Республики (верхняя палата белорусского парламента) Натальей Кочановой сказал, что Беларусь находится на пике заболеваемости коронавирусом.

“Мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз”, – цитирует его пресс-служба.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 809 тыс., из них более 172 тыс. выздоровели, а 39 545 человек умерли.