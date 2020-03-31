«Нужно оставаться дома»: Бузова анонсировала новый трек с важным посылом

31.03.2020, 18:53, Разное

Популярная телеведущая и исполнительница Ольга Бузова удивила интернет-пользователей новой песней. В новом видео, опубликованном на её странице в Instagram, знаменитость предложила своему возлюбленному – блогеру Давиду Манукяну оставаться дома.

Стоит отметить, что певица и её бойфренд решили добровольно самоизолироваться. Тем не менее, это не мешает телеведущей продолжать радовать поклонников своим творчеством, предлагая подписчикам последовать своему примеру. В своём новом лиричном треке Бузова оставила очень важный посыл последнего времени – быть дома и воздерживаться от посещения общественных мест.

К слову, ранее Ольга Бузова, Иван Ургант и другие известные деятели российского шоу-бизнеса решили снять клип «Самоизоляция», не покидая домов, призвав поклонников сделать тоже самое.