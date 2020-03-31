Татьяна Лазарева попала в больницу в Испании из-за камня в левой почке

31.03.2020, 18:53, Разное

Российская телеведущая Татьяна Лазарева оказалась в больнице Испании в связи с движением камня в левой почке. Приступ начался 30 марта, но пока вопрос об операции не решен.

По словам медиков, человек может длительное время даже не догадываться о том, какой «груз» носит в своих почках. Однако такое состояние длится до того момента, пока камень не начинает свое движение. Подобную ситуацию описывает и Татьяна Лазарева, подробно рассказывая о почечной колике поклонникам в социальных сетях. Краткое сообщение она сделала в Instagram-аккаунте, более подробное — на Фейсбуке. Понятно, что все это уже после того, как оказалась в больнице. От боли она почти теряла сознание, когда её 13-летняя младшая дочь Антонина вызвала во второй раз скорую. В первый она ждала медиков 40 минут, ей сделали два укола и оставили дома, предупредив, что, если боль не утихнет, вызывать врачей снова. Лазарева самостоятельно это сделать уже не смогла, как и успокоить плачущего ребенка бодрым ответом, что мама сейчас не умрет. Забыть подобные болевые ощущения вряд ли возможно, но вот перепутать со многими другими причинами такими, как острый аппендицит или прободная язва, без медицинской диагностики можно. К счастью, с помощью МРТ в больнице, где оказалась Татьяна Лазарева, был определен камень в левой почке.

Сейчас у нее ничего не болит, она под наблюдением врачей. Этаж, как и машина, доставившая её в клинику, были чисты от коронавируса, по словам медперсонала. Если будет решен вопрос со страховкой, ведущей предстоит операция.