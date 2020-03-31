Мнение: Ограничение поездок по России, банкротство OneWeb и проблемы европейских жриц любви

31.03.2020, 18:51, Разное

1. С 30 марта Россия закрыла внешние границы, не сделав исключение даже для близкой нам во всех смыслах Белоруссии. Также правительство думает резко ограничить и перемещения потенциальных разносчиков инфекции по России. В отдельных регионах уже прекратили работу общественного транспорта. Теперь же дело идёт к возможной остановке пассажирских авиа- и железнодорожных перевозок между регионами:

https://www.rbc.ru/society/28/03/2020/5e7f002f9a79473f2e604f5e

Новость ожидаемая, но неприятная. Во-первых, многие не смогут уехать домой или к родственникам во время эпидемии. Во-вторых, если кризис затянется, остановка транспорта больно ударит по экономической и политической связности страны.

2. Вероятно, вы слышали проект Илона Маска «Старлинк», который призван обеспечить человечество широкополосным интернетом путём запуска десятков тысяч спутников. Менее известен проект «Ванвеб», целью которого было то же самое, хоть и в меньших масштабах. Так вот, «Ванвеб» обанкротился:

https://lenta.ru/news/2020/03/28/oneweb/

Британская компания OneWeb объявила о банкротстве. Соответствующее заявление, отправленное в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк, было опубликовано на сайте компании.

В последнее время руководством OneWeb велись переговоры о привлечении дополнительных инвестиций, однако они провалились в связи с ухудшением мировой экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

По словам главы OneWeb Адриана Штекеля, многие сотрудники компании были уволены в связи со сложившейся ситуацией.

21 марта был успешно произведен вывод на орбиту 34 спутников связи OneWeb. Запуск был проведен с помощью ракеты-носителя «Союз» с космодрома Байконур.

OneWeb — телекоммуникационная компания, основанная Грегом Уайлером. Компания создавалась с целью обеспечить сотни миллионов потенциальных пользователей широкополосным доступом в интернет. Для этого планировалось создать одноименную с названием компании спутниковую телекоммуникационную систему OneWeb.

Не совсем понятно, почему коронавирус так быстро подкосил «Ванвеб». Возможно, эпидемия – всего лишь отговорка, и дело было в несостоятельности компании или даже самой идеи массированной спутниковой группировки.

В любом случае, я не могу найти в себе силы искренне посочувствовать банкротам. Не секрет, что все эти спутниковые интернеты создавались с одной целью — обеспечивать информационную поддержку оранжевым революциям через неподверженные местной цензуре сети.

3. Важная отрасль европейской экономики под угрозой — карантин лишил местных проституток средств к существованию:

https://lenta.ru/news/2020/03/26/sex_money_work/

Работницы секс-индустрии в Великобритании потребовали выплат от правительства после того, как их доходы упали на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет Daily Mirror.

Организация The English Collective of Prostitutes в Лондоне хочет, чтобы власти признали тысячи проституток законными работниками, которым положены выплаты, подобно всем другим, кому выплачивают компенсации из-за экономической ситуации вокруг коронавируса.

По заявлению организации, секс-работницы вынуждены вступать в тесный личный контакт — это как раз то, от чего активно предостерегают, чтобы не заразиться коронавирусом.

19 марта сообщалось, что европейские проститутки в знаменитом квартале Красных фонарей в Амстердаме остались без работы из-за пандемии коронавируса. Решение сильно ударило по доходам секс-работниц.