Объявлена дата премьеры смартфонов Honor 30 и Honor 30 Pro

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31.03.2020, 18:50, Новости дня

Китайский бренд Honor официально сообщил о дате презентации Honor 30 и Honor 30 Pro.

Таким образом, мировая публика сможет ознакомиться с дизайном и основными характеристиками аппарата уже 15 апреля. Пока разработчики не называют никаких деталей о данной модели, тогда как аппарат под кодовым обозначением BMH-AN10 уже прошел сертификацию. Предполагается, что новая модель в топовом исполнении получит модем 5G и мощную быструю зарядку на 40 Вт.

Кроме того, накануне представители марки рассекретили модель Honor 30S, которая получила мощный восьмиядерный процессор Kirin 820, а также мощную камеру с датчиком 64 мегапикселя. Остальные детали и стоимость аппарата Honor 30S пока не называют публике.



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