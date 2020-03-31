Эксперты выяснили, что влияет на процесс старения

31.03.2020, 18:50, Новости дня

Специалисты определили, отказ от каких привычек способен сохранить здоровье и молодость.

Эксперты советуют очень тщательно следить за свои рационом, употреблять только здоровую пищу, а во время трапезы тщательно пережевывать пищу. Не стоит забывать и о физической активности: малоподвижный образ жизни приводит к накоплению жиров в организме. Сконцентрироваться на себе и стать устойчивей во время стрессовых ситуаций поможет йога или медитация.

Важно также контролировать свое артериальное давление. Если его показатели повышены, это плохо скажется на здоровье мозга и сердца. Специалисты советуют полностью отказаться от вредных привычек, чтобы продлить молодость и сохранить здоровье. Курение ускоряет процесс старения и негативно влияет на состояние легких человека.