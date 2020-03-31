 

Эксперты выяснили, что влияет на процесс старения

31.03.2020, 18:50, Новости дня

Специалисты определили, отказ от каких привычек способен сохранить здоровье и молодость.

Эксперты советуют очень тщательно следить за свои рационом, употреблять только здоровую пищу, а во время трапезы тщательно пережевывать пищу. Не стоит забывать и о физической активности: малоподвижный образ жизни приводит к накоплению жиров в организме. Сконцентрироваться на себе и стать устойчивей во время стрессовых ситуаций поможет йога или медитация.  

Важно также контролировать свое артериальное давление. Если его показатели повышены, это плохо скажется на здоровье мозга и сердца. Специалисты советуют полностью отказаться от вредных привычек, чтобы продлить молодость и сохранить здоровье. Курение ускоряет процесс старения и негативно влияет на состояние легких человека.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Поставки российских товаров в Китай упали на 28 процентов

22.03 / Волосожар и Траньков из-за COVID-19 решили вернуться из США в Россию

19.02 / «Проект»: Каждый 57-й россиянин – силовик

06.02 / Кадыров назначил двоюродного брата министром образования и науки Чечни

06.02 / Вашингтон заявил о росте напряженности между «российскими ЧВК» и военными США в Сирии

26.02 / В Белоруссии назвали точную сумму компенсаций от РФ за «грязную» нефть

13.03 / Боевики на Донбассе четыре раза обстреливали позиции сил ООС, один военнослужащий получил ранения

21.02 / Юрист Куйбида: Решение КСУ о незаконности ликвидации Верховного Суда приведет к еще большему кадровому голоду в судебной системе

11.03 / В Москве у Госдумы проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию. Сегодня их рассмотрят в третьем чтении

31.03 / Все больше людей нуждаются в помощи волонтерского движения “Мы вместе”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска