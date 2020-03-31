 

США предложили создать временное правительство в Венесуэле

31.03.2020, 18:48, Новости дня

Вашингтон выдвинул план по урегулированию в Венесуэле, согласно которому необходимо создать в стране временное правительство с представителями действующей власти и оппозиции, а после отменить ограничительные меры в отношении Каракаса, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Мы представляем сегодня [во вторник] новый механизм, путь к демократии, по урегулированию кризиса в Венесуэле», – цитирует ТАСС Помпео.

Он отметил, что Штаты предлагают создать в стране «государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства до проведения» президентских и парламентских выборов, «как ожидается, состоятся через 6-12 месяцев».

По его словам, в этот орган должны войти и представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и члены оппозиции. Если Каракас пойдет на все условия Вашингтона, то «все сохраняющиеся санкции будут отменены», добавил Помпео.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захакрова назвала санкции против Венесуэлы «орудием геноцида».

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала об идеологическом конфликте между США и Венесуэлой.



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