США предложили создать временное правительство в Венесуэле

31.03.2020, 18:48, Новости дня

Вашингтон выдвинул план по урегулированию в Венесуэле, согласно которому необходимо создать в стране временное правительство с представителями действующей власти и оппозиции, а после отменить ограничительные меры в отношении Каракаса, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Мы представляем сегодня [во вторник] новый механизм, путь к демократии, по урегулированию кризиса в Венесуэле», – цитирует ТАСС Помпео.

Он отметил, что Штаты предлагают создать в стране «государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства до проведения» президентских и парламентских выборов, «как ожидается, состоятся через 6-12 месяцев».

По его словам, в этот орган должны войти и представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и члены оппозиции. Если Каракас пойдет на все условия Вашингтона, то «все сохраняющиеся санкции будут отменены», добавил Помпео.

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