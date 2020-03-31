ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

31.03.2020, 18:48, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ, в нем идет речь о самых интересных и эффективных мерах и проектах, предложенных главами субъектов России. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

В топ лучших практик с 23 по 29 марта 2020 года попали: Жилищные сертификаты, Нижегородская область; #Кобзев на связи, Иркутская область; Социальная поддержка медработников, Кемеровская область; Учет мнения жителей при распределении средств федерального гранта, Самарская область; Мобильное приложение для некоммерческих организаций, Республика Саха (Якутия).

В Нижегородской области был принят закон о введении жилищных сертификатов. Согласно законопроекту, многодетным семьям, имеющим по региональному законодательству право на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на территории Нижегородской области (или многодетным семьям, состоящим на учете и имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков для ИЖС), будет дана возможность выбрать вместо участка сертификат, предусматривающий получение единовременной целевой денежной выплаты на улучшение жилищных условий. Номинал сертификата составляет 470 тыс. рублей.

«Введение системы жилищных сертификатов для семей, имеющих право на получение земельных участков в Нижегородской области, – действенная мера, расширяющая возможности для граждан по использованию помощи со стороны государства. Если семья не планирует, что называется обосновываться на земле, то она получает более короткий и эффективный путь, как воспользоваться помощью государства по улучшению жилищных условий. Здесь показательно само решение власти, демонстрирующее более качественный подход и ориентацию власти на интересы граждан», – сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

На канале «Россия-24» (ГТРК «Иркутск») 26 марта состоялась премьера телевизионного проекта #Кобзевнасвязи. Во время получасового эфира врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отвечал на самые злободневные вопросы жителей – о пандемии коронавируса, аварийном жилье, экологических проблемах и энерготарифах. Прямой диалог главы региона со зрителями отныне станет регулярным – не реже одного раза в месяц. Темы для общения в эфире задают в основном интернет-пользователи.

«Главы регионов часто ищут нестандартные форматы общения с гражданами, так как привычные инструменты коммуникации (официальные обращения, встречи с жителями) зачастую не работают. Выход на ТВ-аудиторию можно считать продуктивным, однако для более широкого охвата можно было бы параллельно вести онлайн-трансляции в социальных сетях. Тем более, что в Instagram у Кобзева практически 40 тыс. подписчиков», – отметил политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на своей странице в Instagram рассказал о новых мерах поддержки медработников. Теперь выпускники медицинских вузов, которые начиная с этого года впервые выйдут на работу врачами-терапевтами и педиатрами, будут получать единовременные пособия в размере 500 тыс. рублей. То же касается выпускников медучилищ и колледжей по специальности «лечебное дело», которые решат трудиться на терапевтических и педиатрических направлениях. Кроме того, в течение первого года работы молодых медсестер денежные выплаты будут получать и их наставники.

«В условиях пандемии любые меры, направленные на поддержку медицинских работников – это вопрос особой важности. Не только тактические, но и стратегические меры, задел на будущее. Поддержка молодых медицинских работников – это именно стратегический задел на будущее», – отметила политолог Анна Федорова.

«За достижение запланированных показателей социально-экономического развития в конце 2019 г. Самарская область получила президентский грант в размере 1,5 млрд рублей. В соответствии с федеральными правилами, средства гранта могут быть использованы на любые цели. Дмитрий Азаров обратился ко всем жителям и общественным организациям с призывом внести свои предложения, на что потратить полученные деньги. Эти мнения собрала и обобщила общественная палата Самарской области.

«Сбор мнений с населения – хороший способ узнать реальную картину дел в городах и регионе и посмотреть, насколько она соотносится с теми данными, что изложены в справках и докладах. Губернатор Азаров верно поступает, доверяя жителям Самарской области. Каждый из них заинтересован в благополучии родного региона. Думаю, что многие предложения самарцев найдут воплощение в итоговом проекте реализации гранта», – сказал руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

В Якутии впервые разработано мобильное приложение для руководителей и сотрудников некоммерческих организаций «НКО Якутии». Сервис позволит получить бесплатную консультацию экспертов, ознакомиться с правовыми процедурами по уставной деятельности НКО, а также быть в курсе актуальных новостей. Кроме того, пользователи смогут скачивать бланки заявлений на регистрацию, реорганизацию/ликвидацию НКО, внесения изменений в устав и ЕГРЮЛ, а также готовые бланки отчетности НКО.

«Работающее решение для поддержки развития третьего сектора в регионе. Решает сразу две задачи: организацию и регистрацию структур, которые помогают жителям региона по общим и специальным вопросам. Инициатива легко тиражируема и позволяет исполнительной власти выстраивать конструктивные отношения с активистами и структурами, которые готовы заниматься проблемной повесткой», – отметил руководитель лаборатории социальных исследований Петр Кирьян.