НИИ Склифосовского оценил систему выявления коронавируса в Москве

31.03.2020, 18:48, Новости дня

Увеличение числа заболевших коронавирусом за последние сутки в Москве обусловлено тем, что выявляемость инфекции в столице улучшилась, сообщил директор Института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

«Выявляемость стала больше. Сделано очень многое, чтобы не получилось повторения итальянского сценария», – цитирует ТАСС Петрикова.

Петриков добавил, пока не понятно, по какому сценарию будет развиваться дальнейшее инфицирование.

«А если вдруг количество больных будет увеличиваться, то развернуто очень-очень много госпитальных площадей, включая реанимационные отделения и нереанимационные отделения. Я думаю, что с любым потоком город справится», – отметил он.

Ранее в ВОЗ заявили о способности РФ избежать европейского сценария по коронавирусу.

За сутки в РФ выявлено 500 случаев коронавируса, общее число заболевших – 2 тыс. 337 случаев. Умерли 17 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.