 

Соловьев призвал москвичей не пытаться обойти самоизоляцию с помощью арендованных собак

31.03.2020, 18:30, Новости дня

Люди, которые пытаются обмануть меры по самоизоляции, сдавая в аренду или арендуя собак, не понимают, что подвергают опасности не только свое, но и здоровье других людей, сообщил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Из-за введенного режима самоизоляции запрещено покидать дом или квартиру, кроме похода в ближайший продуктовый или аптеку, на работу или к врачу, а также для выгула собаки. В связи с этим в Москве появились объявления, где владельцы животных предлагают взять их питомца в аренду для легального выхода.

«Пусть эти люди немного придут в чувства. Это не шутки! Пусть посмотрят, сколько появилось новых заболевших, среди которых также оказался Денис Проценко, главврач инфекционной больницы в Коммунарке. Поэтому, если они думают, что все это хи-хи да ха-ха, и что можно взять собачку, чтобы погулять с ней и все будет прекрасно, а бедный бобик устал, потому что ходит на улицу 50 раз на дню, то, видимо, несерьезно относятся к ситуации», – говорит Соловьев.

Журналист подчеркнул, что в данной ситуации речь идет о здоровье не одного человека, а целой нации, народа, страны, в связи с чем призывает прекратить попытки обмануть меры по самоизоляции. «Хватит дурить, подумайте и о других!», – подытожил Соловьев, обращаясь к нарушителям.

Некоторые европейские страны уже несколько недель находятся на принудительной самоизоляции – несоблюдение карантина, то есть беспричинное нахождение на улице, карается штрафом от 135 до 2200 евро. Но в Испании также на полном серьезе сдают в аренду собак на прогулку. Такая услуга стоит несколько десятков евро.



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