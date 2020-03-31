 

Ссора с Крутым спасла Анастасию Волочкову от риска заражения коронавирусом

31.03.2020, 18:30, Разное

Советский, украинский и российский композитор, пианист, певец, продюсер Игорь Крутой не пригласил Анастасию Волочкову на вечеринку к сестре о конфликте, который произошел между ними, народный артист РФ пояснил «Экспресс-газете».
65-летний композитор Игорь Крутой пояснил, что у него нет желания видеться с Волочковой. Причиной тому является то, что в начале 2000-х балерина должна была стать главной героиней клипа на его песню «Ты в моем сентябре». Однако за пару дней до съемок танцовщица поставила Крутому условия, которые очень его озадачили. По словам музыканта, звездные требования Волочковой и её фортели переходили все грани.

Отметим, что новую претендентку на роль балерины в видеоролике пришлось искать долго. Ею стала актриса Елена Корикова. Увидев клип, Волочкова обвинила Крутого в том, что это она должна быть его главной героиней, а он за её спиной взял другую исполнительницу.



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