Камера Vivo V17 после обновления получила ночной режим и стабилизацию видео

31.03.2020, 18:30, Разное

Китайский производитель Vivo выпустил обновление программного обеспечения для смартфона V17. Гаджет с квадрокамерой разрешением 48 Мп получил ночной режим снимков и режим стабилизации видео.

Выпущенное разработчиками обновление для камеры Vivo V17 благодаря наличию ночного режима позволит владельцам данного гаджета получать более качественные фотографии, сделанные в вечернее время, при отсутствии необходимого освещения. Кроме того, режим стабилизации снятого видеоматериала положительно отразится на роликах, где после обновления прошивки при съёмке во время движения будет исключена вероятность так называемых «мелькающих кадров». Пользователи также получат возможность настройки рабочего стола Vivo V17 по своему выбору, изменения интерфейса и оптимизации процессов смартфона.

Производительность Vivo V17 обеспечивает восьмиядерный процессор Snapdragon 665 от Qualcomm. Гаджет с 6,38-дюймовым AMOLED-дисплеем и NFC-модулем оснащён 48-мегапиксельной основной и 32-мегапиксельной фронтальной камерами. Объём ОЗУ составляет 8 ГБ, ПЗУ – 128 ГБ с возможностью расширения за счёт microSD.